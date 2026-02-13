Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Günay, "Bu fotoğraf, orada yaşanan insanlık dramı karşısında herkes için bir utanç vesilesidir." dedi."

Günay, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 11 yaşındaki yüzücü Tuğçe Gülöksüz'ün poz verdiği "Sudan çerçeve" fotoğrafını seçerken "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" adlı karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programına ait "Yıldızlar sahnede" başlıklı fotoğrafını seçen Günay, "Türkiye'de spordaki rekabette Galatasaray'ın ayrı bir çekiciliği ve liderliği var. Diğer takımların da başarıya ulaşması konusunda lokomotif bir rol üstleniyor. Bu beş yıldız aslında sadece bir takımın başarısını değil, Türkiye'de futbolun gelişimine katkı sağlayan önemli bir figürü temsil ediyor." ifadelerini kullandı."

Günay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" başlıklı fotoğrafına oy vererek fotoğrafın, küresel ısınmanın yol açtığı olumsuz sonuçların dünya için ne denli büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koyan güçlü bir kare olduğunu söyledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Günay, Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Bu fotoğrafı seçiyorum çünkü bir harabenin ortasında bile umudun varlığını görebiliyorsunuz." dedi."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.