Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı - Son Dakika
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Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı

03.06.2022 10:37
Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,98 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 73,50'e çıkarken, sadece gıdadaki yıllık fiyat artışı yüzde 91,63’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,98 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 73,50'e çıkarken, sadece gıdadaki yıllık fiyat artışı yüzde 91,63'e çıktı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ALKOLLÜ İÇKİLER VE TÜTÜNDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Mayıs 2022'de, endeks kapsamındaki 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 91,63 OLDU

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 61,63, AYLIK YÜZDE 3,83 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.

Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı
Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı
Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı
Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı

YORUMLAR
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Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı TÜİK: Mayıs enflasyonu yüzde 73,5 TÜİK: Mayıs enflasyonu yüzde 73,5
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüik: Mayısta Enflasyon Yüzde 73,50'ye Çıktı - Son Dakika
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