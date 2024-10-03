Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçlenecek

Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi ve tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

03.10.2024 15:59
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programıyla dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu 2024 yılı Eylül ayında yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon da bir önceki aya göre 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 düzeyine indi. Böylece yıllık enflasyondaki gerileme son 4 ayda 26 puanın üzerinde gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış, geçtiğimiz aya göre azalarak eylül ayında yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık üretici enflasyonu 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 57,68 seviyesinden kademeli bir şekilde yüzde 33,09 seviyesine indi. Yurt içi ÜFE'nin, 15 aydır tüketici enflasyonunun altındaki seyrine devam etmesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların da azaldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, devamında şunları kaydetti:

"Dönemsel fiyatlama etkisinin azalması ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının düzelmesinin yanı sıra yapısal reformlarımız ile enflasyondaki ataletin de kırılacağını öngörüyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçlenecek - Son Dakika

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