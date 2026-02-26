Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Otoyolun 17-27. kilometrelerinde de derz bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir yönünde bant aktarımına gidilerek ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Düziçi-Bahçe kavşakları) viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.