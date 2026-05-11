Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller

11.05.2026 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli yolların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde Karasu Viyadüğü'ndeki yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akyazı-Dokurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde Susurluk-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 10-16. kilometrelerinde yapım, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 41-43. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38-45. kilometrelerinde şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

09:24
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
09:07
Yok böyle penaltı Koca camianın kaderini değiştirdi
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi
09:02
Güle güle Ederson İşte yeni adresi
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
08:50
Araç sahipleri dikkat Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
08:42
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 09:36:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.