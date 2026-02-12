Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-77, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. ve Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.