Ekonomi

Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları

12.02.2026 08:30
Çeşitli yollarda bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-77, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. ve Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

