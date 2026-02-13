Yolda Çalışmalar Başlıyor - Son Dakika
Ekonomi

Yolda Çalışmalar Başlıyor

13.02.2026 08:28
Trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor; çeşitli yollarında bakım ve yapım çalışmaları sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları kesimi 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Kula yolunun 57-60. kilometrelerinde köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma alternatif yollardan izin veriliyor.

Kaynak: AA

