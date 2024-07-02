Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, yatırımların konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi

Ekonomi

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, yılsonu itibariyle belediyedeki birçok soruna nokta koyacaklarını belirterek yeni yılın yatırımların konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat'ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Cevizli Konak'ta kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Arslan, şehir geleceğine yönelik projeler ve mevcut çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

3 ay gibi kısa bir süre zarfında özellikle otopark ve akaryakıt gelirlerinden yüzde 70'e varan oranda kar ettiklerini ve belediyeye gelir elde ettiklerini belirten Başkan Arslan, "Yozgat'ın daha yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler geliştiriyor ve bu projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Basın mensuplarının desteği ve eleştirileri bizim için çok değerli. Bu tür buluşmalar, hem yaptığımız çalışmaları paylaşmak hem de halkımızın sesi olan basınımızla bir araya gelmek için önemli bir fırsat" dedi.

Başkan Arslan, yılsonu itibariyle belediyedeki birçok probleme nokta koyacaklarını ve yatırımların devreye gireceği bir dönemin olduğunu söyledi. Başkan Arslan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. - YOZGAT