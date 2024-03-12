Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kampüs alanına kenevir bitkisi kullanılarak tuğla ve yalıtım malzemelerinden 5 ayrı prototip yapı inşa etkilerini ve kenevir kullanılarak yapılan binalarda küf gözlenmediğini söyledi.
Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen ve "Endüstriyel Kenevir" alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması adına Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 200'ün üzerinde akademisyen sayısız proje ile bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik sektörüne, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesinde, kenevir esaslı yapı malzemesinin diğer yapı malzemeleriyle arasındaki farkın ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kampüs alanı içerisinde farklı malzemelerden 5 ayrı prototip yapı inşa edildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde geliştirilen ve deneme amaçlı kenevir esaslı yapıların oksijen geçirgenliği, karbondioksit süzme yeteneği, ses, ısı ve diğer yalıtım özellikleri gözlemlenerek, ölçümler yapıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalar ve üretilen yapı malzemelerini çevresel testlere tuttuklarını anlatarak karşılaştırma yaptıklarını belirtti.
"Karbon salınımını azaltıyor"
Farklı yapı malzemelerinden yaptıkları kulübelerde 2 yıl çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "Çalışmalarımız neticesinde kenevirle üretilen yapıların performansları çok iyi oldu ve diğer yapı malzemeleriyle rekabet edilebilir birer yapı malzemesi üretilebileceği ortaya konuldu. Öncelikle yapılarda yağmur ve su almayla beraber oluşan küf, kenevirli binalarda gözlemlenmedi. Ayrıca bu doğal malzeme ile bakteri üretmeyen, dünyamızın güncel bir problemi olan karbon salınımının azaltılmasını noktasında da güzel vaatler sunmaktadır." dedi.
"Kenevirli malzemeler küf tutmuyor"
Kenevir ile inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiğini söyleyen Şahin, "Yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaktan dışarıya daha az verirken yazınsa evin serinliğini daha uzun süre tutmaktadır. Hafiflik noktasında da kenevir gayet hafif bir yapı malzemesi ve üretime imkan sağlamaktadır. Kenevirin üstünlüklerinden bahsedecek olursak kenevir doğal bir malzemedir. Bunun sonucunda da görmüş olduğunuz gibi küf oluşumuna veya benzeri durumların oluşumuna da imkan vermemektedir. Kenevirin çeşitli formlarda yani tuğla, panel ve döküm olarak kullanımıyla kenevirden duvarlar, inşa edilebileceği ortaya konulmuştur" şeklinde konuştu. - YOZGAT
Son Dakika › Ekonomi › Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti - Son Dakika
Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Gram altın, uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekerek 2 bin 420 lira seviyelerine yükseldi. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ons altın da değer bulurken, altındaki yükseliş iç piyasada da hareketlilik yarattı.
Bulgaristan, 2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken, IMF Direktörü Kristalina Georgieva bu tarihi 'gerçekçi' bulduğunu söyledi. Georgieva, avroya geçişin ülke için esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bu adımın ekonominin rekabet gücünü artıracağını ve yatırım akışını daha cazip hale getireceğini ifade etti. Bulgaristan Parlamentosu ise avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek için Merkez Bankası Kanunu'nu kabul etmişti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lira seviyelerine ulaşan altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası yer aldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.
Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Eko-Üretim Dönüşüm Programı'nın bilgilendirme toplantısında ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Canız, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. Programın açılış konuşmalarını ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cansız, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ve TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz gerçekleştirdi. Konuşmalarda, yeşil dönüşümün önemi vurgulandı ve programın verimli sonuçlar sağlayacağı ifade edildi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
Sizin düşünceleriniz neler ?