Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

25.05.2022 12:58
Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

Yozgat'ta baklagillerde çeşitliliği artırmak amacıyla 5 çeşit kuru ve yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı.

Yozgat'ta baklagillerde çeşitliliği artırmak amacıyla 5 çeşit kuru ve yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel firmalar tarafından geliştirilen 4 çeşit kuru fasulye ve yeşil fasulyenin deneme ekimi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, teknik personel ve çiftçilerin katılımıyla Sürürbey, Canıpek, Borsa, Nirvana ve Zümrüt 42 isimli kuru ve yeşil fasulyeler Karacalar, Fakıbeyli, Alcı, Şahmuratlı ve Kuşçu köylerinde toprakla buluşturuldu.

Yozgat'ta son yıllarda kuru fasulye ekiliş alanında ve üretiminde artış olduğunu belirten İl Müdürü Özkaya, 2019 yılında 4 bin 315 dekar alanda 566 ton, 2021 yılında ise 10 bin 457 dekar alanda ise bin 942 ton fasulye üretimi

gerçekleştirildiğini söyledi.

Kuru fasulye ve yeşil fasulyenin yemeklik baklagiller sınıfında gıda sektöründe en çok tüketilen ve aranan yemeklik baklagillerden biri olduğunu ifade eden Özkaya, "Yaptığımız çalışmalarla ilimiz tarımında üretim ve verim miktarını artırmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla eğitim yayım faaliyetleri ile birlikte çiftçilerimizle saha çalışmaları yürütmekteyiz. Bu doğrultuda da birçok deneme demonstrasyonlar kurmakta bunların sonuçlarını çiftçilerimizle paylaşmaktayız. Bu çeşitler daha önce ilimizde ekilmemiş ve denenmemiş çeşitlerdir. Bu deneme ekimi ile bu çeşitlerin ilimiz ekolojik şartlarında gelişim ve verim durumları gözlemlenecektir." dedi. - YOZGAT

Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı
Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Araştırma, Eskişehir, Yozgat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı - Son Dakika
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