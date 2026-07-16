Yozgat'ta Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Bal Üretimi Artıyor

Yozgat\'ta Bal Üretimi Artıyor
16.07.2026 16:51
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Yozgat'ın zengin florası, arıcılara verimli bir sezon sunuyor, umutlar artıyor.

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Yozgat, sahip olduğu zengin bitki florasıyla arıcılara verimli bir sezon sunuyor. Özellikle yüksek rakımı ve farklı bitki türlerinin peş peşe çiçek açması sayesinde uzun süre nektar sağlayan Yozgat'ta, hem yerli hem de gezginci arıcılar yeni sezondan umutlu.

Yozgat Çamlık Bal Ormanı'nda üretim yapan arıcılar, bölgenin nektar potansiyelinin yüksek olduğunu belirtirken, farklı bitki türlerinin sıralı şekilde çiçek açmasının bal verimini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

"Çamlık Bal Ormanı'nın florası gerçekten çok güzel"

Yaklaşık 17 yıldır arıcılıkla uğraşan Ahmet Mümtaz Çakıroğlu, emekliliğinin ardından baba mesleğini sürdürdüğünü belirterek, Çamlık Bal Ormanı'nın arıcılık açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi. Çakıroğlu, "Devlet memurluğundan emekliyim. Yaklaşık 17 senedir de arıcılık yapmaktayım. Bu bizim baba mesleğimiz. Emekli olduktan sonra da arıcılığı biz sürdürüyoruz inşallah. Şimdi burası Yozgat Çamlık Bal Ormanı. Geçen sene 117 kovanla başladık, bu sene de 300 kovana yakın kovanımız var. Çamlık Bal Ormanı'nın gerçekten nektarı çok güzel, florası çok güzel. Harika bir florası var. İnşallah bal kesim döneminde de kovan başına 25 ile 30 kilo bal almayı düşünüyoruz" dedi.

"Hasat burada daha geç oluyor"

Yozgat'ın yüksek rakımı nedeniyle hasadın diğer bölgelere göre daha geç yapıldığını ifade eden Çakıroğlu, üreticilere de bereketli bir sezon diledi. Çakıroğlu, "Hasat bizim burada biraz daha geç oluyor. Burası yaklaşık bin 300 bin 350 rakımlı bir yer. Dokuzuncu ayın başı, sekizinci ayın sonu gibi hasat yapıyoruz. Bizim bölgede bazı yerlerde hasatlar başladı. Arkadaşlarımıza bereketli sezonlar diliyorum inşallah. Biz de sekizinci ayın sonu gibi bal hasadımızı yapacağız inşallah. Genelde ben perakende satış yapıyorum. Birkaç yere toptan verdiğim yerler var ama ağırlığım perakende satış. Bu sene de 750 ile bin 500 kilo arasında üretim olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yozgat'ta çiçeklenme hiç bitmiyor"

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Yozgat'a gezginci arıcılık yapmak için gelen Mehmet Töngel ise Yozgat'ın bitki çeşitliliğinin bal üretimi açısından büyük avantaj sağladığını söyledi. Töngel, "Yozgat'ta gezginci arıcılık yapmaktayım. Bahar aylarında yaylaların ısınmasıyla, yeşilliklerin, otların ve çiçeklerin çıkmasıyla buraya taşınıyoruz. Sonbaharda, eylül ya da ekim gibi Ordu'ya, memleketimize dönüyoruz. Buraya ilk geldiğimizde dört yüz arım vardı. Oğul verince beş yüzü geçti şu anda. Rekolte çıkmayınca çok da net söyleyemiyorum. Geçen yıllara oranla benim burada durumum bir tık daha iyi. Şimdi burada arazi açık, yani bitki örtüsü çok zengin. Her şey var. Burada geven başta olmak üzere kekiğin kaç türü var mesela. Cenabı Allah öyle bir düzen vermiş ki hepsi bir anda açmıyor. Sırayla açıyor. Beyaz kekik açıyor, mor kekik açıyor, öbür kekik daha erken açıyor. Böyle bir sıralama var. Yani hiç arkası bitmiyor, devam edip sürüp gidiyor" diye konuştu.

Yozgat'ın zengin bitki örtüsü, farklı dönemlerde çiçek açan endemik ve doğal bitki türleri sayesinde arılara uzun süre nektar kaynağı sunarken, üreticiler de bu doğal döngünün kaliteli ve verimli bal üretimine önemli katkı sağladığını belirtiyor. Özellikle geven, kekik ve çok sayıda kır çiçeğinin ardışık olarak çiçek açması, Yozgat'ı gezginci arıcıların da tercih ettiği önemli üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika

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