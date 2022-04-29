Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

29.04.2022 16:08
Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Yozgat'ta İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bin 50 çiftçiye 60 ton nohut, 14 ton 550 kilogram da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Yozgat'ta İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bin 50 çiftçiye 60 ton nohut, 14 ton 550 kilogram da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Tohumluklar üreticilere %75 hibe %25 üretici katkısıyla verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Nadas olan toprakların ekilmesi için tohum desteğinde bulunduklarını belirten Vali Polat, "Tohumluk için ödenek ayrıldı. 60 ton nohut, yaklaşık 15 ton da ayçiçek tohumu dağıtıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. Sadece tohum vermekle olmuyor, İl tarım müdürlüğünün teknik personeli ve üniversitemizin sahada olması lazım. Biz çiftçimizin her zaman emrindeyiz ama teknik personelin daha çok sahada olması lazım" dedi.

Ülke genelinde bitkisel üretim alanında 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla ekilebilir arazi varlığı olarak Yozgat'ın 5. sırada olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, "Hububatta 3 milyon 530 bin 598 dekarlık alanla durum buğdayında ekilişte 3., üretimde ise 6. Sıradayız. Baklagilde nohutta 657 bin 372 dekarlık alanla hem ekilişte hem üretimde 2. sıradayız. 185 bin 022 dekarlık alanla yeşil mercimekte ise hem üretimde hem de ekilişte birinci sıradayız" dedi.

Yağlık ayçiçeği ekilişi hakkında da bilgi veren Özkaya, "2020 yılında yağlık ayçiçeği ekilişi 12 bin 000 dekarken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekar bu yılda sadece dağıtacağımız miktarla 29 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz bu noktada üreticinin kendi imkanlarıyla beraber ektiğiyle hedef 60 bin dekar ekilişe erişmek ve bunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 bin dekara çıkmak hedeflerimiz arasında" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı
Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı
Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

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Ziya Polat, Yozgat, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta bin 50 çiftçiye yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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