Yozgat\'ta Fiyat Denetimleri Sürüyor

Ekonomi

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü vatandaşların fahiş fiyatlardan etkilenmemesi için fiyat denetimlerini sürdürüyor.

2024 yılında 857 işletmeyi denetleyen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü 6 bin 534 ürünü kontrol etti. Fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukları da yakından takip eden kurum, yıl boyunca yaptığı denetimlerde etiketlerdeki uygunsuzluklar, haksız fiyat artışları ve gramaj eksikleri nedeniyle birçok işletmeye işlem yaptı. - YOZGAT