Yozgat'ta Hayvancılığa İlgi Azalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Hayvancılığa İlgi Azalıyor

Yozgat\'ta Hayvancılığa İlgi Azalıyor

Yozgat'ta Yusuf Taner Yiğit, çobanlık bulmanın zorluğunu ve hayvancılığa ilginin azaldığını belirtti.

30.12.2024 11:18
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Yozgat'ta 30 senedir hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Yusuf Taner Yiğit, hayvancılığın artık tercih edilmediğini ve çoban bulunamadığını söyledi.

Yusuf Taner Yiğit, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir yolu üzerinde aldığı arsa üzerinde kendi imkanlarıyla yaptığı kapalı alanda küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Eşi ve oğlunun da desteğiyle hayvancılık yaptığını belirten Yiğit, atadan gelen bu mesleği devam ettirmeyi sevdiğini ifade etti. İlk olarak 50 koyunla başladığı mesleğinde 10 senedir kendi ağılında çalışan Yiğit, mera sıkıntısı olmasına rağmen hayvan sayısını azaltarak da olsa bu mesleğe devam ediyor. Hayvan sayısını azaltma nedenlerinden biri olarak da çoban bulunamamasına işaret eden Yiğit, Türk halkının çobanlık yapmak istemediğini söyledi.

"Hayvan yetiştiriciliğinin neden tercih edilmediğini anlamıyorum"

Kendisinden sonra gelecek olan neslin hayvancılıktan kaçındığını ifade eden Yiğit "Afganlılar veya Suriyeliler döndüğü zaman memleket bitecek deniliyor. Ama bizim evlatlarımız, bizden sonraki gelen nesiller bu işi neden yapmıyor? Bir memura baktığım zaman gelir olarak durumumuz ondan üstün. Gençler iş bulamıyor ve evlenemiyor. Çobanlığa baktığımız zaman ücret sıkıntısı yok. Bizim milletimizden çobanlık yapan yok" cümlelerini kullandı.

Eşi Yusuf Taner Yiğit ile birlikte evlendiği günden beri hayvancılık işiyle uğraştığını belirten Türkan Yiğit ise "Çocuklarımın da bu işi sürdürmesini isterim. Zaman zaman eşimin çoban bulamadığı oldu. Çoban sıkıntısı yüzünden sürüyü satmak istedi. Ben kesinlikle istemedim. Ben ailemden de bu işi görerek büyüdüm. Sıkıntıları giderdik ve bu işi başardık" dedi.

Yiğit ailesinin ortanca çocuğu olan Ahmet Yiğit ise üniversiteyi bitirdikten sonra bu işe devam ettiğini ve ailesinin mesleğini sürdüreceğini ifade etti.

Çobanlık yapan Afganistanlı İbrahim "Çalışma şartlarım gayet iyi. Bu işten memnunum. Hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Bu işten de memnunum" derken, Muhammed ise "Çalıştığım yerden, mesleğimden ve Türkiye'den memnunum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Hayvancılığa İlgi Azalıyor - Son Dakika

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