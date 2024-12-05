Yozgat'ta Pazar Esnafı Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Pazar Esnafı Zor Günler Geçiriyor

Yozgat\'ta Pazar Esnafı Zor Günler Geçiriyor

Hava koşulları nedeniyle Yozgat'ta halk pazarına ilgi azaldı, fiyatlar yarı yarıya düştü.

05.12.2024 14:12
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Yozgat'ta haftanın iki günü kurulan halk pazarına ilgi havaların soğuması, yağışların başlamasıyla birlikte azaldı, tezgah açan pazarcı esnafı da fiyatları yarı yarıya düştü.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, yeterli sermayeleri olmadığı için fazla mal getiremediklerini belirterek, "İki büyük arabayla getirmiş olduğumuz malın tamamı 20 ton. Yirmi tane esnafa birer ton dağıttık, pazar kurulsun diye" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle ısınma masraflarının artmasıyla zor günler geçiren vatandaş, peşin alışveriş yerine kredi kartlarına yöneldi. Bir de buna soğuk hava ve yağışlar eklenince vatandaş pazar yerine marketlerden ihtiyacını karşılaması pazarcı esnafına olumsuz etki yaptı.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, pazara getirdikleri malı satamadıkları için birçok meslektaşının tezgah açmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının gelmesiyle beraber Yozgat pazarımızdaki esnafımızın hali, kar yağışı yağdığı zaman Yozgat halkında şöyle bir fikir oluşuyor; pazardaki mallar don. Halbuki pazardaki mallar, marketlerdeki mallardan daha kaliteli ve güzel. Don olması mümkün değil. Kapalı pazar yerine araçlarımızı çekiyoruz, battaniyelerle, evdeki bulabildiğimiz koruyucu malzemelerle araç içini ve dışını muntazam bir şekle getiriyoruz. Yozgatlı hemşehrilerimize kaliteli mal satmak için mücadele ediyoruz. Elmalardan mandalina, domatesten portakallara, yiyecek türü her türlü sebze marketlerle bizim aramızda yarı yarıya fark var. Yozgat'ımızda oluşan laf söz; kışın pazardaki mallarda don olur, pazarımızın hali, esnafımızın hali. Sözün bittiği yerdeyiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Pazar Esnafı Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

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