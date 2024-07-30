Yozgat'ta Sel ve Dolu Mağduru Çiftçilere 35 Milyon TL Ödenek Gönderildi

Ekonomi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, geçen ay yaşanan doğal afetler sonucu ekili alanları zarar gören çiftçilere dağıtılmak üzere toplam 35 milyon TL ödenek gönderildiğini söyledi.

Yozgat'ta geçen ay etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından birçok bölgede ekili alanlar zarar görmüş, çiftçiler mağdur olmuştu. Yapılan girişimler sonucunda Yozgat Valiliği'ne sel ve dolu felaketinin yaralarının sarılması üzere, 35 milyon lira ödenek gönderildi.

Sel ve doludan etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, "Afetin ardından arkadaşlarımız saha çalışmalarını yürütmüş ve konuyu hem Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza hem de Cumhurbaşkanlığımıza iletmişlerdi. Bu vesileyle tarımsal alandaki zararlarını kısmen olsa karşılanması üzere dün itibariyle 35 milyonluk bir ödeneği Cumhurbaşkanlığımız bize aktardı. Bunu çiftçilerimizin zararları doğrultusunda oranlayarak en azından küçük bir katkı olmak üzere kendi hesaplarına yakın zamanda arkadaşlarımız aktaracaklar. Ben bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, milletvekillerimize ve emek veren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar geçmiş olsun." dedi.

Vali Özkan TARSİM'in de önemine değinerek, "Afat noktasında artık en önemli husus tarımda da TARSİM tarım sigortasını işletmemiz. Çiftçilerimiz arazilerini, tarımsal üretimlerini, hayvancılık üretimlerini sigortalatmaları önem arz ediyor. Yoksa her sene her sene tekraren canımız yanmaya devam ediyor. Ben bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyorum." şeklinde konuştu. - YOZGAT