Yozgat'ta taksi ücretleri arttı - Son Dakika
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Yozgat'ta taksi ücretleri arttı

21.04.2022 16:44
Yozgat'ta taksi ücretleri arttı

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 10 liradan 15 liraya çıktı.

Yozgat'ta taksimetre açılış ücreti 10 liradan 15 liraya çıktı. Kilometre başı da 6 lira yerine 10 lira işleyecek.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, en son geçen yılın Ağustos ayında taksi ücretlerinde güncelleme yaptıklarını belirterek, "10 lira olan açılış ücreti 15 lira, 6 lira olan kilometre başı ücreti de 10 lira olarak belirlendi" dedi.

Taksici esnaflarından Fatih Donat ise gelen zammın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Donat, yapılan zammın ardından şoförlerin araçlarının taksimetre atarlarını güncellediğini söyledi. - YOZGAT

Yozgat'ta taksi ücretleri arttı
Yozgat'ta taksi ücretleri arttı

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Esnaf Odası, Yozgat, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta taksi ücretleri arttı - Son Dakika


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