Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarım alanlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrol edilmesi amacıyla il ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirildi.
Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı birimi personellerinin katılımıyla Çekerek ilçesinde bulunan hububat ekili arazilerde detaylı kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen tarla kontrolleri sırasında, hububat ekili arazilerde hastalık ve zararlıların varlığı incelendi. Yapılan kontrollerde bazı bölgelerde hububat yaprak hastalıklarının görüldüğü tespit edildi ve bu bölgelerden numuneler alındı. Üreticilere, arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtileri olan alanları belirleyip ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - YOZGAT
Son Dakika › Ekonomi › Yozgat'ta tarım alanlarında hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı - Son Dakika
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların net hisse senedi alımı 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların bu alımları, aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet HÜRKUŞ-B uçağı tedarik edeceklerini duyurdu. Savunma sanayiinin gelişimi ve milli kabiliyetlerin artırılmasıyla Türkiye'nin güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Görgün, ayrıca diğer projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında bulunan projeler için 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma talebini meclisten onay aldı.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kırmızı orman karıncaları, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla Narlısaray Orman İşletme Şefliğine taşındı. Karıncalar, özel sandıklara konularak yeni yuvalarına yerleştirildi ve beslenmeleri için toz şeker döküldü. Nakil operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve Narlısaray İşletme Şefi de katıldı.
Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hazırlıkları sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?