Yozgat'ta TARSİM Desteği ile Meyve Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta TARSİM Desteği ile Meyve Hasadı Başladı

Yozgat\'ta TARSİM Desteği ile Meyve Hasadı Başladı
09.07.2026 12:11
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Yozgat'ta zirai don sonrası TARSİM desteğiyle 5 bin dönümlük bahçede elma, kiraz ve şeftali hasadı yapıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde geçen yıl yaşanan zirai donun ardından Tarım Sigortaları Havuz İşletmesince (TARSİM) zararın karşılanması sayesinde üretime devam edilen 5 bin dönümlük meyve bahçesinde hasat başladı.

Kabalı köyü sakinlerinin 2009'da Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirerek oluşturduğu bahçede, elma, kiraz, şeftali ve nektarin başta olmak üzere çeşitli meyveler yetiştiriliyor.

Yozgat'ta geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle bahçede hasat yapılamadı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesinin (TARSİM) ekiplerinin incelemesinde hasarın yüzde 100 olduğu tespit edilerek, bahçenin zararı karşılandı.

TARSİM'in zararı karşılamasıyla bu yıl üretim faaliyetlerine devam edebilen bahçede, kiraz hasadıyla başlayan sezonda ağustosta şeftali ve nektarin, eylül başında ise elma hasadı yapılacak.

"TARSİM desteği olmasaydı muhtemelen batmış olurduk"

Bahçeyi işleten firmanın genel müdürü Fahrettin Aksakal, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından TARSİM'in hasarı karşılamasının bahçenin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığını söyledi.

TARSİM'in önemini vurgulayan Aksakal, "Geçen sene TARSİM'den aldığımız destek bizim için gerçekten çok hayatiydi. İşletmenin resmen hayatta kalmasını sağladı. TARSİM'in desteği olmasaydı muhtemelen batmış olurduk ve bu seneye çıkamazdık. TARSİM'in desteği gerçekten hayat kurtarıyor." dedi.

Aksakal, geçen yıl ürün vermeyen ağaçların dinlenmesi sayesinde bu sezon verimin oldukça iyi olduğunu, hasadın başlamasıyla toplanan meyveleri Avrupa ülkelerine ve yurt içine gönderdiklerini belirtti.

600 işçiyle başlayan hasadın sonunda 15 bin ton rekolte bekleniyor

İş gücü ihtiyacını karşılamakta zorlandıkları için Şanlıurfa'dan yaklaşık 250 mevsimlik işçi getirdiklerini anlatan Aksakal, "Bugün bahçemizde hasat için yaklaşık 600 kişi çalışıyor. Hedefimiz bu sayıyı 1000 çıkarmak. Hasat yeni başladı. Bu sayıyı biraz daha artırabileceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Aksakal, kiraz hasadının devam ettiğini dile getirerek, "Nasip olursa ağustosta şeftali ve nektarin hasadını gerçekleştireceğiz. Eylül başı gibi de elma hasadına başlayacağız. Tahminen kasımın ilk haftasına ya da ortasına kadar elma hasadımız devam edecek. Bu yıl yaklaşık 15 bin ton meyve bekliyoruz. Dolayısıyla geçen yıl ile bu yılki verimi kıyasladığımızda astronomik bir artış var gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İstihdama katkı sağlıyor

Bahçede yaklaşık 5 yıldır çavuş olarak çalışan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selda Karabulut da meyve bahçesinin bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Hem kendi arazilerinde çalıştıklarını hem de aileleriyle geçimlerini buradan sağladıklarını anlatan Karabulut, bu yıl verimin yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Giresun Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Bağcı da yaz tatillerinde bahçede çalışarak hem ailesine destek olduğunu hem de okul masraflarını karşıladığını kaydetti.

Bahçede üretilen meyvelerin yurt dışına ihraç edilmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Bağcı, bu sayede köylerinin farklı şehirlerde de tanındığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kadışehri, Ekonomi, Yozgat, Kiraz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta TARSİM Desteği ile Meyve Hasadı Başladı - Son Dakika

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