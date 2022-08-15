Yozgat Havalimanı, 2023 yılının Haziran ayında hizmete açılacak - Son Dakika
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Yozgat Havalimanı, 2023 yılının Haziran ayında hizmete açılacak

15.08.2022 13:20
Yozgat Havalimanı, 2023 yılının Haziran ayında hizmete açılacak

Yozgat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 milyar liraya mal olan Yozgat Havalimanın, 2023 yılının haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

Yozgat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 milyar liraya mal olan Yozgat Havalimanın, 2023 yılının haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanında inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Altyapı çalışmalarında yüzde 90 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanında, üst yapı çalışmaları da Ağustos ayı içerisinde başlayacak ve 2023 yılının Haziran ayına doğru havalimanı hizmete sunulacak. Son yıllarda yapılan duble yollar, tamamlanmak üzere olan yüksek hızlı tren hattı ve havalimanı ile Yozgat, sorunsuz bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkiine yapılan Yozgat Havalimanında 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre uzunluğunda ise pist bulunuyor. Aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçağın iniş yapabileceği Yozgat Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle de uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak.

Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2023 yılının haziran ayı içerisinde havalimanının hizmete sunulacağını söyledi. Başer, "Şu an itibariyle pistimizde beton çalışmaları da başlamış durumda. Birkaç ay içinde pistimiz tamamen uçakların inişine hazır hale gelmiş olacak. Bu hizmet şu an itibariyle 2 milyar TL'ye mal olan bir hizmet. Yıllık 2 milyon kapasitesi olan bir havalimanı. Havalimanımız sadece Yozgat için değil civar illerimizin de istifadesine sunulacak bir yer. Üst yapı ihalemizi haziran ayı içerisinde yaptık, temmuz ayı içerisinde sözleşmemiz imzalandı. Birkaç gün içerisinde de yer teslimi yapılmak üzere üst yapı çalışmalarımız başlamış olacak. 2023 yılının ikinci çeyreğinde İnşallah bu hizmeti Yozgat ve bölge insanımızın istifadesine sunmuş olacağız." dedi.

Başer konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Yozgat havalimanı konum itibariyle Yozgat'a 12 kilometre mesafede. Sorgun ilçemize 18, Alaca ilçesine 18 kilometre ve Çorum'a 70, Tokat'a 140 kilometre mesafede. Dolayısıyla bu havalimanı açıldığı zaman sadece Yozgat insanının değil civar illerin de istifade edeceği bir bölge havalimanı özelliği taşımış oluyor. Yine Yozgat havalimanının bir diğer özelliği ise hızlı tren istasyonu ile burasının arasındaki mesafenin 15 kilometre civarı olması. Bizim çevre yolu da bittiği zaman havalimanı, organize sanayi bölgesi ve hızlı tren istasyonunun da entegre olduğu bir alan haline gelmiş oluyor." - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat Havalimanı, 2023 yılının Haziran ayında hizmete açılacak - Son Dakika

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