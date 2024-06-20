Yozgat'ta Yetiştirilen Oyun Kuşları Dünya Yarışmalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Yetiştirilen Oyun Kuşları Dünya Yarışmalarına Hazırlanıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan Cem Ekim, yetiştirdiği taklacı güvercinleri dünya çapında düzenlenen yarışmalara hazırlıyor. 45 yıldır güvercin besleyen Ekim, kuşlara olan ilgisini babasından almıştır. Her gün özenle bakımını yaptığı kuşlarını dünya şampiyonalarına hazırlayan Ekim, bu yıl dünya birinciliğini hedefliyor. Kuşlarına değer biçemeyen Ekim, yüksek teklifleri reddediyor.

20.06.2024 10:06
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan Cem Ekim (52) yetiştirdiği 'oyun kuşu' adı da verilen taklacı güvercinleri, dünya çapında düzenlenen yarışmalara hazırlıyor. Yetiştirilmesi en zor tür olarak bilinen ve dünya çapında ikinciliği bulunan güvercinlere değer biçilemiyor.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 45 yıldır güvercin besleyen Cem Ekim'in kuşlara olan ilgisi babasından geliyor. Yarım asra yakın oyun kuşu adı da verilen taklacı güvercin besleyen 2 çocuk babası Ekim'in kuşlara olan ilgisi 7 yaşında başladı. Evinin bahçesine kurduğu kümeste 55 tane güvercin bulunduğunu söyleyen Ekim, bu güvercinlerin bakımını özenle yapıyor. Her gün sabah ezanıyla uyanan ve kuşlarıyla ilgilenen Ekim, kuşların beslenmesinden temizliğine oyun ve uçumundan her türlü ihtiyacını karşılıyor. Taklacı oyun kuşlarını her yıl düzenlenen dünya şampiyonalarına büyük bir titizlikle hazırlayan Ekim, bu yıl dünya birinciliğini elde etmek istiyor. Dünya ikinciliği unvanına sahip kuşlarına fiyat biçemediğini belirten Ekim, anaç kuşlarına yurt içinden ve yurt dışından gelen yüksek teklifleri de şu an için reddediyor.

"Dünya birinciliği için mücadele ediyorum"

Babasından kendisine geçen hobi sayesinde 7 yaşından itibaren güvercin beslediğini anlatan Cem Ekim, "Babam da çocukluğundan beri kuş uçururdu, 65 yıldır kapımızda güvercin bulunuyor. 45 yıldır da ben ilgileniyorum. Son 20 yıldır da bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Dünya ve Türkiye kupalarında aktif yarışıyorum. Kuşlarımı yarışmalara hazırlıyorum, geçen sene Dünya 6.sı oldum, bunu kabul etmedim, bu yıl Dünya 2.siyim. Dünya birincisi olmak için tekrardan mücadele ediyorum" dedi.

"500 bin lira teklif ettiler, vermedim"

Kümesimde şu an 55 güvercinin bulunduğunu da aktaran Ekim, "3 sınıf kuştan başkasına bakmıyorum. Kendi kan damarlarım bu kuşlar, kimseye ait değil. Birinci serim kartopu, beyaz kuşlarım var, mükemmel kuşlar bunların üzerine kuş tanımıyorum. İkinci olarak kıyıcılar diye güvercinlerim var onlar da bin-bin 500 metreden atan güvercinler. Şu an derece yapan Dünya 2.si olan kaplanlar adlı güvercinlerim var. Bunlar da tam kupa kuşu. Beyaz kuşlarımın birisi 11 diğeri 14 yaşında arabaya bile takas etmem. Aldığım yavrular çok kaliteli ve oynayan kuşlar. Bazen bulutta onları kaybedebiliyorum. İstanbul'dan bir vatandaş kuşlarıma 500 bin lira teklif verdi, anneyi babayı istediğinden dolayı vermedim. Bunların yavrusunu isteseler verebilirdim ama bunları verme şansım yok. Ben bu kuşlara değer biçemiyorum, parayla satın alınacak kuşlar değil, o kadar değer veriyorum bunlara" şeklinde konuştu.

"Kuşlarımı bebek gibi büyütüyorum"

Kuşların bakımlarını her gün titizlikle yaptığını da belirten Ekim, "Sabah saat 04.30'da kalkarım, kuşlarımın bakımına geçerim. Uçumlarını yaptırırım, oyunlarını oynatırım akşama kadar kuşlarla ilgilenirim, bütün vaktimi onlarla geçiriyorum. Bir bebek edası ile onlarla ilgilenirim. Güvercinler sahibinin yüreğine oynar, sahibinden cesaret alır. Kuş uçururken arkadaşlara hep heyecanlanmadan kuşunuza cesaret verin, sakin olun kuşunuzla bağ kurun diyorum. Kuşlarımı severek ilgi ile bakıp büyütüyorum." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Yetiştirilen Oyun Kuşları Dünya Yarışmalarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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