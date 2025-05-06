YTÜ'de Türk Gençliği Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

YTÜ'de Türk Gençliği Şöleni Düzenlendi

Kültürel miras ve milli değerler gençlerle buluştu, etkinlik yoğun ilgi gördü.

06.05.2025 10:52
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Değerleri Koruma ve Yaşatma Kulübü tarafından düzenlenen Türk Gençliği Şöleni ile kültürel miras ve milli değerler gençlerle buluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTÜ'nün Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, mehter takımı gösterisi, stant alanları ve sahne performansları yoğun ilgi gördü.

Gelenekselleşmesi hedeflenen şölen, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kültürel etkinlik, gösteri ve stantlarla dolu programda, gençler hem eğlendi hem de tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirdi.

Açılışı, geleneksel mehter takımı gösterisiyle yapılan etkinliğe, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Afşın Yusuf Çetinkaya da katıldı.

Etkinlik kapsamında şenlik alanı, gün boyunca kültür merkezine dönüşürken, birçok kurum ve üniversitenin çeşitli öğrenci kulüplerince alanda açtığı stantlar da ilgi gördü.

Öğrenciler, stantlarda hem farklı kültürel değerler hakkında bilgi edindi hem de çeşitli kurumların çalışmalarıyla tanışma fırsatı buldu.

Resmi açılış ve protokol konuşmalarının ardından şölen coşkusu, sahne etkinlikleri, konserler ve geleneksel Türk oyunlarıyla devam etti. Öğrenciler, kurulan oyun alanlarında keyifli vakit geçirirken, düzenlenen yarışmalarla da rekabet yaşandı. Etkinliğe destek veren markaların ikramları da gün boyu katılımcılarla paylaşıldı.

Gün boyu süren YTÜ Türk Gençliği Şöleni, üniversite topluluğu içinde kültürel bilinç ve dayanışmayı artırmayı hedeflerken, milli ve manevi değerlerin genç nesillerle buluşmasına da zemin hazırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi YTÜ'de Türk Gençliği Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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