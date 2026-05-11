YTÜ Teknopark Londra'ya Taşındı

11.05.2026 14:23
Yıldız Teknopark, Londra'daki yeni ofisinin tanıtımını yaptı ve uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yeni adresine taşındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri (UTPO) desteğini alan teknopark, Londra'da yeni ofisine taşınmasını tanıtımını yaptı.

Tanıtım, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknoparkın uluslararası yapılanmasını anlatan tanıtım filmiyle başlayan programda, teknoparkın Londra ofisinde faaliyet gösteren girişimciler şirketlerini tanıttı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkati çekerek, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin uluslararası sistemde belirleyici hale geldiğini belirtti.

Uluslararası alanda yaşanan sistemik gelişmelerin birebir yaşandığını aktaran Ertaş, "Jeopolitik bir kırılma sürecinden geçiyoruz. Belirsizliğin arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte yapay zeka devrimi ve teknolojik dönüşüm en önemli eğilimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kas gücünden makine gücüne, şimdi ise akıl gücüne çok hızlı bir geçiş var. Bu dönüşümün hızını bugün tam olarak fark edemiyoruz ancak gelecekte bu dönem çok farklı şekilde değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Ertaş, Londra'nın finans merkezi olarak önemine işaret ederek, "Brexit'e rağmen Londra, finans alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Girişimlerimizin ölçeklenmesi ve küresel pazarlara açılması için bu tür merkezlerde varlık göstermek büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de Londra ofisinin girişimcilere daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıldığını kaydetti.

Mevcut ofislerinin sınırlı imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Debik, "Bugün daha geniş, sosyal imkanları güçlü bir merkez açarak girişimcilerimize daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Amsterdam ve Üsküp ofislerimizle birlikte bu yapı, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun önemli parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Debik, disiplinler arası araştırma grupları kurduklarını, aktif 62 araştırma gruplarının bulunduğunu aktararak, söz konusu grupların temel amacının, sektörle ve uluslararası paydaşlarla güçlü işbirlikleri kurarak hem Türkiye'ye hem de dünyaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

-"Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 3,5 seviyesinde"

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ise Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu ifade ederek, bu oranın gelişmiş ülkelerde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu aktardı.

Güner, teknoparkların ve yurt dışı ofislerin, Türkiye'nin teknoloji odaklı büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağladığını anlattı.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, teknoloji ekosistemlerinde başarının ölçeklenme kapasitesiyle ölçüldüğünü belirtti.

Teknoloji ekosistemlerinde artık en önemli parametrenin, kaç şirketin olduğu değil, bu şirketlerin ne kadar hızlı ölçeklenebildiği ve ne kadar kısa sürede başarı hikayesi yazabildiği olduğuna dikkati çeken Garip, "750'den fazla firmamız, 14 binden fazla AR-GE personelimiz ve 1200'ün üzerinde aktif projemizle güçlü ekosisteme sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Garip, girişimlerin küresel ölçekte büyümesi için finansmana erişimin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece yatırım almak ya da fona erişmek yeterli değil. Çift kutuplu bir büyüme stratejisi gerekiyor. Hem ticarileşme süreçlerini hem de finansal yönetimi doğru şekilde kurgulamak ve tüm süreçlerde gerekli optimizasyonları yapmak büyük önem taşıyor. Bir ürün ne kadar kaliteli olursa olsun doğru pazarlara erişemiyorsa ölçeklenmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle Dubai, Amsterdam ve Üsküp'ün ardından Londra ofisimizle küresel ağımızı daha da güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA

