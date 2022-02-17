Üye Girişi
Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz! - Son Dakika

Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!

17.02.2022 11:24
Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!

Vatandaşın belini büken elektrik faturalarında dikkatlerden kaçan "kayıp-kaçak bedeli" de vatandaşın sırtında. EPDK her dağıtım bölgesi için kendi özel koşullarına göre kayıp-kaçak hedefi belirliyor. Hedefin altında kalınması durumunda geliri dağıtım şirketi alıyor.

Elektrik zamları altında ezilen yurttaşa bir de faturada gizlenen "kayıp-kaçak bedeli" yükleniyor. Yurttaş, başkasının kaçak olarak kullandığı elektriğin bedelini de ödüyor.

BİR KENTTEKİ KAÇAĞI DİĞER KENT DE ÖDEYEBİLİYOR

Kayıp kaçak" konusunda Cumhuriyet gazetesine konuşan; Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya "EPDK her dağıtım bölgesi için kendi özel koşullarına göre ayrı ayrı kayıp-kaçak hedefi belirliyor. Kayıp kaçak oranını bu hedefin altına indiremeyen dağıtım şirketi maliyetine kendisi katlanıyor. Hedefin altında kayıp kaçak olursa oradan doğan geliri de kazanç olarak dağıtım şirketi alıyor." dedi.

Kayıp kaçak bedelini ulusal tarife içerisinde bütün yurttaşların ödediğini söyleyen Sakarya; "Kayıp kaçak oranı yüksek olduğu zaman bu tarifeye yansıyor, ödenecek bedel de yüksek çıkıyor. Bir kentteki kayıp kaçağı başka bir kentteki yurttaş da ödüyor." diye konuştu.

2016'DAN BERİ KAYIP KAÇAKLAR FATURALARDA GİZLENİYOR

EPDK'nın, 2015 sonu itibarıyla Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının yüzde 10 olmasını öngördüğünü ancak rakamın yüzde 12.1'e çıktığını söyleyen Sakarya sözlerini şöyle sürdürdü:

"EPDK, 2015 sonunda yasal düzenlemeyle bazı bölgelere bu konuda ayrıcalıklı statü tanıdı. Kayıp kaçak oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan üç bölge ( Dicle, Van Gölü, Aras) vardı. Oralarda düşme sağlanabilmesi için 2025'e dek istisna sağlandı. Örneğin dağıtım şirketlerine sayaçları istediği yere takabilme gibi olanaklar sağlandı. Şu anda bazı bölgelerde sayaçlar direklere monte edilmiş durumda. İnsanların tüketimini kontrol edebileceği bir yerde değil."

1 Ocak 2016'dan itibaren kayıp-kaçak bedelinin faturalarda gizlendiğine dikkat çeken Sakarya "Kayıp kaçak bedeli faturada vergisiz çıplak tarife içinde yüzde 10'lara kadar çıkıyor." diye kaydetti.

YORUMLAR (4)
  • Rotasız Gassal: Nasıl olsa halkın sırtına semeri vurduk diyorlar. Kaçak elektrik kullanımını önlemek bu kadar zor olmamalı. Arsızın hırsızın ceza almadığı aksine mükafatlandırıldığı başka bir ülke varmıdır acaba. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Elektrik Faturası, Kaçak Elektrik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement