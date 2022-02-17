Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!

Elektrik zamları altında ezilen yurttaşa bir de faturada gizlenen "kayıp-kaçak bedeli" yükleniyor. Yurttaş, başkasının kaçak olarak kullandığı elektriğin bedelini de ödüyor.

BİR KENTTEKİ KAÇAĞI DİĞER KENT DE ÖDEYEBİLİYOR

Kayıp kaçak" konusunda Cumhuriyet gazetesine konuşan; Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya "EPDK her dağıtım bölgesi için kendi özel koşullarına göre ayrı ayrı kayıp-kaçak hedefi belirliyor. Kayıp kaçak oranını bu hedefin altına indiremeyen dağıtım şirketi maliyetine kendisi katlanıyor. Hedefin altında kayıp kaçak olursa oradan doğan geliri de kazanç olarak dağıtım şirketi alıyor." dedi.

Kayıp kaçak bedelini ulusal tarife içerisinde bütün yurttaşların ödediğini söyleyen Sakarya; "Kayıp kaçak oranı yüksek olduğu zaman bu tarifeye yansıyor, ödenecek bedel de yüksek çıkıyor. Bir kentteki kayıp kaçağı başka bir kentteki yurttaş da ödüyor." diye konuştu.

2016'DAN BERİ KAYIP KAÇAKLAR FATURALARDA GİZLENİYOR

EPDK'nın, 2015 sonu itibarıyla Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının yüzde 10 olmasını öngördüğünü ancak rakamın yüzde 12.1'e çıktığını söyleyen Sakarya sözlerini şöyle sürdürdü:

"EPDK, 2015 sonunda yasal düzenlemeyle bazı bölgelere bu konuda ayrıcalıklı statü tanıdı. Kayıp kaçak oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan üç bölge ( Dicle, Van Gölü, Aras) vardı. Oralarda düşme sağlanabilmesi için 2025'e dek istisna sağlandı. Örneğin dağıtım şirketlerine sayaçları istediği yere takabilme gibi olanaklar sağlandı. Şu anda bazı bölgelerde sayaçlar direklere monte edilmiş durumda. İnsanların tüketimini kontrol edebileceği bir yerde değil."

1 Ocak 2016'dan itibaren kayıp-kaçak bedelinin faturalarda gizlendiğine dikkat çeken Sakarya "Kayıp kaçak bedeli faturada vergisiz çıplak tarife içinde yüzde 10'lara kadar çıkıyor." diye kaydetti.