Yüksek Teknoloji Girişimleri 1 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Yüksek Teknoloji Girişimleri 1 Trilyon Lirayı Aştı

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Türkiye'de imalat sanayisindeki yüksek teknoloji girişimlerinin üretim değeri 5 yılda 7 kat arttı.

Türkiye'de imalat sanayisinde yüksek teknoloji düzeyindeki girişimlerin üretim değeri 5 yılda yaklaşık 7'ye katlanarak 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, imalat sanayisindeki girişim sayısı geçen yıl 479 bin 164 olarak hesaplandı.

Bu girişimlerin 60 bin 161'i orta-yüksek teknoloji düzeyinde sınıflanırken, yüksek teknolojili girişim sayısı 4 bin 70 olarak belirlendi.

Yüksek teknoloji düzeyindeki girişimler incelendiğinde, son 5 yılda hem girişim sayısının hem de ciro ve üretim değerinin önemli ölçüde arttığı görüldü.

Buna göre, imalat sanayisinde yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri 2021'de 151,6 milyar lira iken 2022'de 312 milyar liraya çıktı.

Girişimlerin üretim değerleri, 2023'te 565,5 milyar lira, 2024'te 778,3 milyar lira ve 2025'te 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

Böylece geçen yıl ilk defa 1 trilyon lira sınırı aşılırken, imalat sanayisinde yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri de 5 yılda yaklaşık 7'ye katlanmış oldu.

Söz konusu girişimlerin ciroları da 2021-2025 döneminde 151,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

Çalışan sayısı da 140 binin üzerinde

Türkiye'de imalat sanayisindeki yüksek teknolojili girişim sayısı da 5 yılda ilerleme kaydetti. Girişim sayısı 2021'de 2 bin 892 iken geçen yıl yüzde 40 artışla 4 bin 70'e ulaştı.

Aynı dönemlerde bu girişimlerdeki çalışan sayısı da 119 bin 326'dan 142 bin 779'a yükseldi.

İmalat sanayisindeki yüksek teknolojili girişimlerin son 5 yıla ilişkin istatistikleri şöyle:

Yıllar

2021

2022

2023

2024

2025

Girişim Sayısı

2892

3.314

3662

3943

4070

Çalışan Sayısı

119.326

132.780

139.950

142.063

142.779

Ciro

151.472.741.878

308.650.605.293

561.411.523.936

775.483.612.155

1.028.973.403.631

Üretim Değeri

151.642.056.928

311.927.859.023

565.473.805.692

778.299.086.065

1.001.696.863.595

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Teknoloji Girişimleri 1 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika

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