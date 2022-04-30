Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

30.04.2022 12:50
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların alışveriş telaşı başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların alışveriş telaşı başladı.

Cengiz Topel Caddesi ve Sanat Sokağı'nda kurulan tezgahlara adeta akın eden vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yapılan alışveriş seyyar satıcıların yüzünü güldürdü.

Vatandaşların bayram telaşı gece geç saatlere kadar sürerken alışverişten memnun olduğunu ifade eden Orhan Özgenç isimli esnaf, "2 gündür yoğunluk başladı. Şükür işler bununla beraber açıldı. Temennimiz bayramdan sonrada aynı yoğunluğun devam etmesidir. İnşallah ekonomi de bir düzene girer. Ben bu duygularla tüm ülkenin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Güzel günlerin yakında olduğunu aktaran esnaf Sadettin Babat da, "Vatandaşlar her şeye rağmen evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için alıyorlar. İnşallah bundan sonrada bu canlılık devam eder" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, alışveriş, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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