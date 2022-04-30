Yüksekova'da Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların alışveriş telaşı başladı.

Cengiz Topel Caddesi ve Sanat Sokağı'nda kurulan tezgahlara adeta akın eden vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yapılan alışveriş seyyar satıcıların yüzünü güldürdü.

Vatandaşların bayram telaşı gece geç saatlere kadar sürerken alışverişten memnun olduğunu ifade eden Orhan Özgenç isimli esnaf, "2 gündür yoğunluk başladı. Şükür işler bununla beraber açıldı. Temennimiz bayramdan sonrada aynı yoğunluğun devam etmesidir. İnşallah ekonomi de bir düzene girer. Ben bu duygularla tüm ülkenin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Güzel günlerin yakında olduğunu aktaran esnaf Sadettin Babat da, "Vatandaşlar her şeye rağmen evlerinin ihtiyaçlarını gidermek için alıyorlar. İnşallah bundan sonrada bu canlılık devam eder" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ