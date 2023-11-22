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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 1.855 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 1.855 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

22.11.2023 - 10:52,  Güncelleme: 10:58
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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1855 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

ATEŞKES PİYASALARI ETKİLEDİ

Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

ONS ALTINDA 2 BİN 10 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 1.855 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 1.855 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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