Yükselişini sürdüren dolar 26,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 26,82 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 06.09.2023 11:44

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,82 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,79'dan, sterlin ise 33,69'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 26,7790'dan tamamladı.Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,82'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,79'dan, sterlin/TL ise 33,69'dan satılıyor. Dün yüzde 0,6 artışla 104,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 104,7 seviyesinde bulunuyor.

OVP YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan'ın (OVP) yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

GÖZLER FED'DE

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişini artıran petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı'nın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103'ün destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 26,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 26,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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