YUM-BİR: Ramazan'da Yumurtada Fırsatçılığa İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

YUM-BİR: Ramazan'da Yumurtada Fırsatçılığa İzin Verilmeyecek

YUM-BİR: Ramazan\'da Yumurtada Fırsatçılığa İzin Verilmeyecek

YUM-BİR Başkanı Afyon, Ramazan öncesi yumurta fiyatları için panik olmaması gerektiğini vurguladı.

25.02.2025 15:28
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Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Ramazana yönelik üreticilerin elinde ihtiyaçtan fazla yumurta bulunduğunu vurgulayarak, "Şu andan itibaren fiyatlar artarsa bu Ramazan fırsatçılığıdır buna prim verilmemelidir" ifadesini kullandı.

Birçok bahaneyle yumurta fiyatlarında kendilerinin de uygun bulmadığı fiyat artışları olduğunu vurgulayan Afyon, şöyle konuştu:

"Organik ve gezen tavuk yumurtası gibi değişik tanımlamalarla yumurtanın tanesini 12 liraya varan fiyatlardan tüketiciye sattılar. Bizim çiftlik yumurtalarının ne farkı var? Sahte söylemlerle fiyatları yükseltiyorlar. Üreticiden çıkış fiyatı makul seviyede iken tezgahlara bakıldığında çok fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu fiyatlar bizi de üzüyor. Ulusal zincir marketler bizim yumurtaları makul seviyeye satıyor. 30'lu yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 125-130 lira civarındayken, markette tüketiciye 170 liraya varan fiyatlardan satılıyor. Makul bu fiyatlar ancak organik ve gezen tavuk yumurtası derken inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor."

Afyon, Ramazan ayında alışverişin artacağı düşüncesiyle tüccar ve aracıların önümüzdeki 15 günde satacağı yumurtayı bugünden almaya çalıştığını belirterek, "Haliyle siparişler üst üste geldi. Hava şartları nedeniyle sevkiyatlar da gecikince yine bir panik ortamı oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

Ramazan öncesinde ve içinde yumurtaya ilişkin panik yapacak bir durum olmadığına dikkati çeken Afyon, şunları söyledi:

"Ülke yeterliliğimiz yüzde 115. Bunun yüzde 10'luk kısmı ihracata gidiyor ve geriye yüzde 105'lik bir kısım kalıyor. Yani iç piyasada tüketilecek miktarın üzerinde üretimimiz var. Üreticilerimiz ramazan öncesinde ve içinde yüksek talep geleceğini bildikleri için hazırlıklarını buna göre yaptılar. Yeteri miktarda üretimimiz ve hatta fazlamız var. Şu andan itibaren fiyatlar artarsa bu ramazan fırsatçılığıdır buna prim verilmemelidir. Fazlamız var, yumurta fiyatlarının ramazanda artmasına yol açacak bir durum yok."

Afyon, iç piyasaya talebin daha da artması durumunda ihracatı kesip hepsini iç piyasaya yönlendirebileceklerini vurgulayarak, "İhracatı kısar sıfıra düşürürüz. Birinci önceliğimiz ülkemizin gıda güvenliğidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bu konuda büyük gayretleri var. Fahiş fiyat ve haksız fiyat artışlarına yönelik ciddi çalışma yürütüyorlar. Fırsatçıları önlemek adına bakanlıklarla elbirliğiyle mücadele ediyoruz. Tüketiciler, en ideal fiyata tüketsinler istiyoruz. Halkımız da denetçi olsun prim vermesinler" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Dünya, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YUM-BİR: Ramazan'da Yumurtada Fırsatçılığa İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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