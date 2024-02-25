Yunusemre Belediyesi, Akgedik\'te Sosyal Konut Projesi Başlattı

Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleliye müjdeler veren Başkan Çerçi, bölgeye evi olmayan vatandaşlar için belediye imkanları ile yaklaşık 2 bin 500 sosyal konut daha yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Akgedik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyareti yapan Başkan Çerçi ve Cengiz Ergün'e belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

"Yeni bir şehir kurduk"

Akgedik'te bir şehir kurduklarını aktaran Mehmet Çerçi, bölgenin gelişmesi için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bölgede 5 bin 500 konut dışında yaklaşık 2 bin 500 konut daha yapacaklarını müjdeleyen Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak 10 yılda TOKİ ortaklığıyla bir uydu kent kurduk. Şu anda 2 bin 600 konut yerleşime açıldı iki tane okul, üç tane cami, hanım lokalimizi açtık. Bin 400 konut ve sosyal donatıları da tamamlanma aşamasına geldi. Onların da teslimini yaz aylarında yapacağız. Burada ilk defa açıklamak istiyorum ki belediye olarak 5 bin 500 konut dışında bölgeye evi olmayan vatandaşlarımız için 2 bin 500 konut daha yapacağız. Bunun için çalışmalara başladık. Bugün Büyükşehrimiz Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Çocuk Kreşinin temellerini attı. Sağlık ocağımızı da kısa süre içerisinde de açacağız. Pazaryerine de en kısa süre içerisinde başlayacağız. Bir taraftan biz bir taraftan büyükşehir ile Akgedik'in bir eksiği kalmayacak, hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle hepsini tamamlayacağız." diye konuştu. - MANİSA