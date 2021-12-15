Yunusemre Belediyesi fidan desteğini yeni yılda da sürdürecek

Yunusemre Belediyesi, 2022 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı. Çalışma kapsamında üreticilere ceviz, badem ve zeytin fidanı dağıtılacak.

Kırsal kalkınma projeleri ile üreticisinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, 2022 yılında da çiftçilere fidan desteğinde bulunacak. 2022 yılı için ceviz, badem ve zeytin fidanı dağıtmaya hazırlanılırken; 15 Aralık 2021 ile 15 Ocak 2022 tarihleri arasında talep toplanacak. Üreticilerin, taleplerini Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerekiyor.

Fidan dağıtımı için aranan şartlar ve istenen belgeler ise şunlar: "Nüfus cüzdanı fotokopisi, tarla tapu fotokopisi, tarım arazisi Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde bulunma şartı ve daha önceki yıllarda yapılmış olan fidan dağıtımlarından yararlanılmamış olunması. Çalışmalar kapsamında en az bir en çok beş dekar arazisi olan vatandaşlara destek verilecek."

Dağıtılacak olan fidanlar için toplanacak taleplerin yeterli olması durumunda başvuru alımının durdurulacağı öğrenildi. Çalışmaya ilişkin bilgi almak isteyen üreticilerin, 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilecekleri bildirildi. - MANİSA