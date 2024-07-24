Yunusemre Belediyesi Giyim Mağazası İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Millet Çarşısı'nda hizmet veren Giyim Mağazası ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ve ayakkabı ihtiyacını karşılıyor.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile hizmet veren Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda hizmet veren Giyim Mağazası ihtiyaç sahiplerine giyim ve ayakkabı desteği veriyor. Yapılan hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayıp başvuruda bulunabilir.

Giyim ya da ayakkabı bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, Yunus Emre Millet Çarşısı birinci katında hizmet veren mağazaya bağışta bulanabileceği bildirildi. - MANİSA