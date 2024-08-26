Yunusemre Belediyesi Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursları ile Kadınlar Meslek Sahibi Oluyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursları, kursiyerleri meslek sahibi yapıyor. 39 yaşında 3 çocuk annesi Fatoş Çağrı, Ayn-ı Ali Mahallesi Hanım Lokali dikiş kursunda aldığı eğitim ile hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursları aracılığı ile vatandaşının hayatına dokunuyor. 39 yaşında 3 çocuk annesi Fatoş Çağrı da dikiş-nakış kursu ile hayatı değişen kadınlardan sadece biri. Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda eğitim alan Çağrı, merkezde öğrendikleri ile ürettiği ürünleri Yunusemre Belediyesi'nin sağladığı stantta müşterileri ile buluşturuyor.

"Özel üretim yapıyorum"

Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kurulan Sosyete Pazarı'nda müşterilerine ürettiği pek çok ürünü sunan Fatoş Çağrı, el emeği göz nuru ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek şunları söyledi: "Belediyemizin açtığı dikiş-nakış kursuna katılarak kendime bir iş olanağı sağladım. Belediyemizin bize sunduğu sosyete pazarındaki yer imkanı ile müşterilerimize ürünlerimi ulaştırabiliyorum. Hepsi özel üretim ve el emeği olduğu için müşterilerimiz kendilerine özel ürünler sipariş ediyor. Üretmeyi seviyorum. Benim için terapi gibi oluyor. Kendi yaptığım ürünleri insanlara ulaştırmak benim için çok önemli. Elimdeki hazır ürünleri satarak da çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayıp, ev ekonomime katkı sağlıyorum. Bize bu imkanları sunan belediye başkanımız Semih Balaban ve ekibine teşekkür ediyorum." - MANİSA