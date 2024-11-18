Yunusemre Belediyesi'nde Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nde Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Faaliyete Geçti

Yunusemre Belediyesi\'nde Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Faaliyete Geçti

Yunusemre Belediyesi, kadınların kendilerini geliştirmesi için kadın dayanışma ve eğitim merkezleri kurarak, çeşitli kurslar ile ev hanımlarının el becerilerini artırmalarını sağlıyor. Kursiyerler, hem öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyal hayatın bir parçası haline geliyor.

18.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik veren Yunusemre Belediyesi, faaliyete geçirdiği kadın dayanışma ve eğitim merkezlerinde ilçede yaşayan kadınların kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlıyor. Merkezlerde eğitim alan kursiyerler eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yunusemre Belediyesi'ne bağlı kadın dayanışma ve eğitim merkezlerinde çeşitli kurslar alan ev hanımları bir taraftan el becerilerini geliştirirken, bir taraftan da stresten uzaklaşıyor. Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde dikiş kursu gören kursiyerler, haftanın 5 günü düzenlenen kursta el emeği göz nuru eserler üretiyor. Yunusemre Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen dikiş kursunda hanımlar mesleğin inceliklerini öğreniyor. Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Dikiş Öğretmeni Şule Saltık, kursların düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Saltık, "25 kursiyerimiz ile eğitimlerimize başladık. Haftanın 5 günü düzenlenen dikiş kursumuzda kursiyerlerimiz kalıp çıkarmayı, kıyafet kesmeyi, ölçü almayı, kıyafet dikmeyi öğreniyor. Kursumuzda öğrencilerimiz hem sosyalleşiyor hem de üretip dikiş yaptıkları için çok mutlu oluyor. Kursumuzun düzenlenmesinde katkı sunan Yunusemre Halk Eğitim Merkezimiz ve Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ederim" dedi.

"Kadınlarımız en büyük gücümüz"

Toplumun temel taşı olan kadının mutluluğuna büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadın dayanışma ve eğitim merkezleri ile mutlu bir Yunusemre için önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yunusemre'de yaşayan her bir birey için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerimiz ile mutlu bir kent için çalışıyoruz. Merkezlerimizde eğitim gören kadınlarımız sosyalleşerek öğreniyor. Hem mesleklerinin inceliklerini öğreniyorlar hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi'nde Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Faaliyete Geçti - Son Dakika

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