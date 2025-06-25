Yunusemre Belediyesi\'nden Tarımsal Sulama Faaliyetlerine Destek

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle artan tarımsal sulama ihtiyacına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak kırsal mahallelerde yürütülen sulama faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarımsal hizmetlerine devam eden Yunusemre Belediyesi, tarımsal sulama sondajlarını ve üreticilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu Meclis Üyesi Yelda Çevikoğlu ile birlikte Üçpınar ve Yayla mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde, sondaj kuyularından elde edilen suyun bölgedeki tarım arazilerine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edildi. Belediye ekipleri, üreticilerle görüşerek sulama sistemlerinde yaşanan sıkıntıları dinledi ve çözüm önerileri sundu.

Yetkililer, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sulama faaliyetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemeye yönelik projelerine devam edeceğini vurgulayarak, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA