Yunusemre Belediyesi, Sanayi Tipi Çöp Konteynerlerini Yerli Üretimle Ucuza Üretiyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, piyasada yüksek maliyete satılan sanayi tipi çöp konteynerlerini kendi bünyesindeki atölyede daha ucuz maliyete üretmeye başladı. Yaklaşık yüzde 75 daha ucuza mal edilen ve belediyenin öz kaynaklarla üretilen sanayi tipi konteynerler sanayi sitelerinde hizmet verecek.

Tasarrufu ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki üretim atölyesinde sanayi tipi 5 bin litrelik çöp konteynerleri imal etmeye başladı. Aynı atölyede, hasarlı konteynerlerin bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor. Tamamlanan konteynerler, özellikle sanayi sitelerinde yoğun çöp ihtiyacını karşılıyor. Yunusemre Belediye Şantiyesinde çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Balaban, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Balaban'a CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaş ve Temizlik İşleri Müdürü de eşlik etti. Şantiye çalışanlarıyla çay eşliğinde sohbet eden Başkan Balaban, üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Piyasa değeri 80 bin lira olan konteynerler 21 bin liraya üretiliyor

Şantiye çalışanlarıyla beraber çay eşliğinle sohbet eden Başkan Balaban çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şantiyede de arkadaşlarımız iyi işler yapmaya devam ediyor. Bu çöp konteyneri özellikle sanayi sitelerinde ciddi bir çöp yükünü alıyor. Bunun piyasa değeri 80 bin lira. Belediye bünyesindeki atölyelerimizde kendi imkanlarımızla 21 bin liraya mal ederek belediyemize katkı yapmaya devam diyoruz. Bu çalışmamızla hem tasarruf etmiş oluyoruz hem de belediyemize artı değer katıyoruz." diye konuştu. Başkan Balaban daha sonra şantiyede görev yapan personelle sohbet ederek, çalışmaların işleyişi hakkında bilgi aldı. - MANİSA