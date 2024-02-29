Yunusemre Belediyesi Üreticilere Fidan Desteği Sağladı

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, 2024 yılında da üreticisine fidan desteğini sürdürdü. Düzenlenen törenle 25 bin fidan, 300 arı kovanı üreticilere ve arıcılara teslim edildi.

Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeyi sürdürüyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2024 yılında üreticilere 25 bin fidan, arıcılara da 300 kovan desteği verildi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiyesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ata, çalışmaya ilişkin bilgi vererek bu yıl üreticilere 16 bin zeytin, 3 bin 500 ceviz, 3 bin 500 badem, bin nar ve bin incir fidanı dağıtılacağını söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise ilk günden bu yana üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Törende konuşan Başkan Çerçi, bugüne kadar üreticilere yüzbinlerce fidan dağıttıklarını kaydederek, "Görevde olduğumuz süre boyunca kırsal kalkınma projelerimizi önemsedik, önemsiyoruz. Fidan dağıtımları, aşılama çalışmaları, alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için yürütülen çalışmalarla üreticimizin yanında olduk. Yuntdağı'nda besiciliği ve arıcılığı geliştirmek için de çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 260 bin zeytin, ceviz, badem, incir, nar, Antep fıstığı fidanı dağıttı, yabani meyve ağaçlarına 500 bin göz aşılama yaptı, 2 mahallede hayvan yıkama havuzu oluştururken; 1 mobil hayvan yıkama aracını besicilerin hizmetine sundu. Bölgede arıcılığı geliştirmek amacıyla da bin 750 adet kovan dağıtımı yapıldı. Pelitalan Mahallemizde kurduğumuz, Kırsal Kalkınma Merkezi'nde üreticilerimiz ürünlerini işleme fırsatı sunuyor. Yine üreticilerimize verdiğimiz eğitimlerle de organik tarım, alternatif ürünlerin nasıl yetiştirileceğini anlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çerçi'ye teşekkür ettiler

Fidanlarını alan üreticiler de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA