Üye Girişi
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market - Son Dakika

Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market

18.02.2022 13:34
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market

Sosyal belediyecilik seferberliği ile on binlerce insanın gönlüne dokunan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ve üreticilerin yüzünü güldürecek olan Yuntar Gıda Şarküteri Marketi hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik seferberliği ile on binlerce insanın gönlüne dokunan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ve üreticilerin yüzünü güldürecek olan Yuntar Gıda Şarküteri Marketi hizmete açtı. Markette başta temel gıda ürünleri olmak üzere et ve süt ürünleri en uygun fiyata satılacak.

Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözü ile on binlerce ailenin yüzünü güldürecek son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı zemin katta Yuntar Gıda Şarküteri Mağazasını hizmete açtı. Haftanın her günü açık kalacak olan mağazada temel ihtiyaç duyulacak olan ürünler uygun fiyata vatandaşa ulaştırılacak. Ürün çeşitliliği bakımından zengin olan mağazada vatandaşların hesaplı alışveriş yapma fırsatı bulacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız için ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin olan Yuntar Gıda Şarküteri Mağazası artık hizmette. Mağazamızda vatandaşlarımız kaliteli ürünleri uygun fiyata tedarik edebilecek. Yunus Emre Millet Çarşısı zemin katta bulunan mağazamıza halkımızı bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market
Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market

YORUMLAR
500

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:33 Daha önce 37 hastasını taciz etmişti, akıllanmadı! Tekrar yapınca tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Gezegen Mehmet'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:42:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement