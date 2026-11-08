Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, narenciyeye 5 lira/kg yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, narenciyeye 5 lira/kg yardım çağrısı yaptı

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, narenciyeye 5 lira/kg yardım çağrısı yaptı
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Narenciye üreticisinin iflasın eşiğinde olduğunu söyleyen Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteğinin acilen açıklanmasını istedi. Doğan, dalında kalan ürün için kilogram başına en az 5 lira yardım yapılmasını ve Ziraat Bankası kredi borçlarının ertelenmesini talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçimiz iflasın eşiğinde. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteği zaman kaybedilmeden açıklanmalı, navlun desteği verilmeli, ürünü dalında kalan çiftçimize kilogram başına en az 5 lira nakdi yardım yapılmalı ve kredi borçları ertelenmelidir" dedi.

Yaptığı açıklamada, narenciye üreticilerinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Doğan, "Çiftçimiz çok zor durumda. Erkenci mayer limon ile erkenci primasol, miho wase, okitsu ve early mandalina çeşitlerinden hasadı yapılamayan, satılamayan ürünlerimiz dalında kaldı. Bazı çeşitlerimiz yok pahasına, bazı çeşitlerimiz ise ancak maliyetine satılmaktadır. Bu durum çiftçimizi iflasın eşiğine getirmektedir. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteği acilen, zaman kaybedilmeden açıklanmalıdır. Bu destek zamanında açıklanırsa çiftçimize de yansıyacaktır. Ancak geç açıklanırsa sadece ihracatçıya yarayacak, çiftçimiz bundan faydalanamayacaktır. Tır navlun ücretleri çok yüksek seviyededir. Navlun desteği verilirse daha fazla ürünümüz yurt dışına gidecek, ihracatımız artacak ve çiftçimizin ürününün değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca ihracatçılarımız tır bulmakta da ciddi zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunların da zaman kaybedilmeden çözülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına bakılarak yerinde tespitler yapılması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Dalında kalan ürün miktarları belirlenmeli ve üreticilerimize kilogram başına 5 lira ve üzeri nakdi yardım mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde çok daha zor günlerin kapıda olduğu ve içinden çıkılamaz bir durumla karşı karşıya kalacağımız ortadadır. Çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan kullanmış olduğu kredilerden vadesi geçmiş, vadesi gelen ve vadesi gelmekte olan kredi borçlarının da acilen, kapat-aç yapılmadan ertelenmesini bekliyoruz. Çiftçimiz zaten borcunu ödeyemez durumdadır. Yeni borç yükü olmadan üretimine devam edebilmesi sağlanmalıdır. Bugün çiftçimiz tarlasını, bağını, bahçesini, traktörünü yok pahasına satmak istiyor ancak alan yok. Çünkü çiftçimiz para kazanamıyor, krediye erişemiyor. Politika faizi yüzde 36 olsa bile özel bankalarda yüzde 50'nin üzerindeki faiz oranlarıyla yatırım yapılmaz. Ancak çıkmazda olan, borcunu ödemek zorunda kalan üreticilerimiz, kredi bulabildikleri takdirde mecburiyetten bu yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kalıyor. Bu şartlarda çiftçimizin ayakta kalması her geçen gün daha da zorlaşıyor."

Kaynak: İHA
Ziraat BankasıEkonomiGüncelSon Dakika

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