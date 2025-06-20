Yurt Dışı Üretici Fiyatları Mayıs\'ta Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının mayıs ayında yıllık yüzde 25,34, aylık yüzde 2,40 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,15 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08 artış, imalatta yüzde 25,40 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39 artış, enerjide yüzde 0,40 artış, sermaye mallarında yüzde 30,73 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87 artış, enerjide yüzde 3,53 artış, sermaye mallarında yüzde 2,83 artış olarak gerçekleşti.