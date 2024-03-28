Yurt Dışında Yerleşik Kişiler En Güçlü Hisse Senedi Alışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler En Güçlü Hisse Senedi Alışını Gerçekleştirdi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 428,8 milyon dolarla 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında 428,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken, 103,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Bu alım işlemiyle birlikte, 5 haftadır devam eden hisse senedi satış eğilimi son buldu ve yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 34 milyar 36 milyon dolara yükseldi.

28.03.2024 15:00
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 428,8 milyon dolarla 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken, 103,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 428,8 milyon dolarla 8 Aralık 2023'ten bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirirken, 5 haftadır devam eden satış eğilimi de son buldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 15 Mart itibarıyla 32 milyar 416 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mart'ta 34 milyar 36 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 332,9 milyon dolardan 2 milyar 219,6 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 102,2 milyon dolardan 105,8 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Yerleşik Kişiler En Güçlü Hisse Senedi Alışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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