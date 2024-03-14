Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 292,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin kaosa neden olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istihdam, ihracat ve ekonomik büyüme alanlarında güçlendiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanında da önemli adımlar attığını ve KAAN adlı uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi. Konuşmasında belediyelerin halka hizmet etmek için kurulduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin her alanda gelişmeye devam ettiğini ve refahın artacağını ifade etti.
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