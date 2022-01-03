Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel pay piyasaları yeni yılın ilk işlem gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerle karışık seyrederken, yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Omicron varyantı küresel bazda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı tehdit edebileceğine yönelik endişeler ve olası kısıtlamalar pay piyasalarında başlıca riskler olarak fiyatlanıyor.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün ilk görülmesinden bu yana bir günde 37 bin 152 kişiyle en yüksek vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 500 bini aştı.

Dünya genelinde, birçok ülkede Avustralya'dakine benzer bir seyir gözlemlenirken, Omicron varyantının hızlı yayılımına karşın hastalığın daha hafif atlatıldığına ilişkin çalışmalar salgının piyasalar üzerindeki baskısını azaltıyor.

Öte yandan, yılın ilk işlem gününde tatil nedeniyle Asya'da birçok piyasada işlem gerçekleşmezken, açık olan piyasalarda da işlem hacminin düşük olduğu görülüyor.

New York borsasında yılın son işlem gününde düşük hacimle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün ise alıcılı seyrediyor.

Avrupa tarafında da Omicron varyantına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, bugün Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.

Cuma günü Almanya ve İtalya'da piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere ve Fransa'da ise yarım günlük işlemlerde FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi, cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yeni yılın ilk gününde yüzde 0,3 azalışla 1,1340'tan işlem görüyor.

Asya'da bugün Çin, Japonya ve Avustralya piyasaları kapalı bulunuyor. Açık olan Hong Kong'da borsasında, Çinli emlak devi Evergrande'nin hisseleri bir sebep belirtilmeksizin işleme kapatıldı.

Bugün, Hang Seng endeksi yüzde 0,66 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Yurt içinde, bugün gözler açıklanacak enflasyon ve ihracat verilerine çevrilirken, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

AA Finans'nın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Cuma günü Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlenirken, yüzde 0,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, seneyi 1.857,65 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 1,79 artışla 13,4029'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile küresel bazda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 ve 1.940 seviyelerinin direnç, 1.840 ve 1.790'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI