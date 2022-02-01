Üye Girişi
Yurtiçi Kargo'dan "2022'de personele yüzde 17 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yurtiçi Kargo'dan "2022'de personele yüzde 17 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

01.02.2022 13:05
Yurtiçi Kargo'dan "2022'de personele yüzde 17 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Yurtiçi Kargo, sosyal medyada şirket hakkında ortaya atılan 'Yurtiçi Kargo 2022 yılında personeline yüzde 17 zam yaptı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yurtiçi Kargo, sosyal medyada şirket hakkında ortaya atılan 'Yurtiçi Kargo 2022 yılında personeline yüzde 17 zam yaptı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şirketimiz kargo dağıtım faaliyetlerinde yer alan sözleşmeli tedarikçilerine yıllık yüzde 46 zam yapmıştır. Ayrıca her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlattığı saha personeline ise yan haklar hariç yüzde 40 zam yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

Artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı, Yurtiçi Kargo çatısı altında kargo dağıtım faaliyetinde yer alan, sözleşmeli statüde çalışan tedarikçilere 2022 yılında verilmesi gereken zammın erkene çekildiği belirtilen açıklamada, 1 Aralık 2021 tarihinde ortalamada yüzde 25 zam verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2022 yılı başında artan maliyetler tekrar gözden geçirildiği ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle ortalamada yüzde 21 daha ek zam verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir. Birkaç tedarikçi tarafından '2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Tedarikçilerimizin dışında tüm saha çalışanlarını, yan haklar hariç her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlatan, tüm saha personeline yüzde 40 zam yapan, ülkemizin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 20 bin personeliyle ve tedarikçileriyle büyümeye devam edecek ve 40 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edecektir."

YORUMLAR
500

Akaryakıt, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo'dan '2022'de personele yüzde 17 zam yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtiçi Kargo'dan "2022'de personele yüzde 17 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement