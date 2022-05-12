Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

12.05.2022 09:28

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın su tutma işleminin başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor.

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

ARTVİN - Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın su tutma işleminin başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin 275 metrelik gövde yüksekliği ile en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak.

Gövde betonu döküm çalışmaları tamamlanan barajda elektromekanik, hidromekanik imalatlar, enerji yapıları ve mansap düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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