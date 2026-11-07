Yüzde 38,69'luk düşüşle MT Portföy hisse fonu haftanın en çok kaybettireni oldu - Son Dakika
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Yüzde 38,69'luk düşüşle MT Portföy hisse fonu haftanın en çok kaybettireni oldu

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MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 38,69 düşüşle haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,73 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 38,69 düşüşle MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,73 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,038675-38,69
AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON0,732458-28,51
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON0,616655-27,88
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,504412-27,26
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)859,497986-24,60
PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000915-23,75
MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,016929-23,61
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON0,201215-23,59
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,154464-22,03
QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON0,133225-18,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,506582-8,73
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,066408-6,82
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,364506-6,44
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,090759-6,26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,062931-6,07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,05855-5,97
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,059521-3,40
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009483-3,17
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,026968-2,87
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,020047-2,12
(Bitti)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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