Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri - Son Dakika
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Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri

07.07.2023 11:43

Maktu harçlar ve bazı vergiler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı. Yeni pasaport bedelleri ise 6 aylık pasaport için 1.034 TL, 1 yıllık pasaport için 1.512 TL, 2 yıllık pasaport için 2.469 TL, 3 yıllık pasaport için 3.507 TL ve 10 yıllık pasaport için 4.943 TL olarak belirlendi.

Maktu harçlar ve bazı vergiler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Bununla birlikte defter bedeli hariç olmak üzere pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı.

689 LİRADAN BAŞLIYORDU

Son artışlar birlikte 6 aylık pasaport bedeli 689,7 liradan 1.034'e; 1 yıllık pasaport bedeli ise 1.008 liradan 1.512 TL'ye çıktı. 2 yıllık pasaportlarda bu ücret 2.469 liraya, 3 yıllıklarda ise 3.507 liraya yükseldi. 10 yıllık pasaport harcı ise defter bedeli hariç 4.943 TL oldu.

İşte yeni pasaport bedelleri:

Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatlar arttı! İşte yeni pasaport bedelleri
YORUMLAR (6)
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri - Son Dakika
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