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Zenith Rocket Takımı'ndan İki Başarı

Zenith Rocket Takımı\'ndan İki Başarı
13.07.2026 13:04
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Atılım Üniversitesi Zenith Rocket Takımı, IREC 2026'da Türkiye'nin en başarılı takımı oldu.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Zenith Rocket Takımı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (International Rocket Engineering Competition-IREC) 2026'da birçok alanda derece aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zenith Rocket Takımı, Experimental Sounding Rocket Association ev sahipliğinde düzenlenen IREC 2026'da, 141 takımın yer aldığı genel klasmanda 11'inci, 80 takımın mücadele ettiği 10K COTS kategorisinde ise 7'nci sırada yer aldı. Takım, 14 Türk ekibi arasında birinci olarak Türkiye'nin organizasyondaki en başarılı takımı unvanını elde etti.

Zenith Rocket Takımı, tamamen kendi mühendislik çalışmalarıyla tasarlayıp geliştirdiği ve ürettiği roketlerle gerçekleştirdiği başarılı fırlatmaların ardından kurtarma operasyonunu da sorunsuz şekilde tamamladı. Böylece Atılım Üniversitesi, elde ettiği başarıyla uluslararası arenada teknik ve sistemsel yetkinliğinin yanı sıra uygulamalı mühendislik eğitiminde küresel ölçekte rekabet edebilecek düzeyde olduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zenith Rocket Takımı'ndan İki Başarı - Son Dakika

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