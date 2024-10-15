ZES ve Solis'ten Yerli Üretim Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

ZES ve Solis'ten Yerli Üretim Anlaşması

ZES, Solis ile yerli üretim anlaşması imzalayarak inverterleri Vestel'in Manisa fabrikasında üretecek.

15.10.2024 11:19
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ZES, dünyanın en büyük 3. solar inverter üreticisi Solis ile yerli üretim anlaşması imzaladı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük 3. solar inverter üreticisi Solis ile yerli üretim anlaşması yapan ZES, Solis solar inverterlerini Zorlu Grubuna ait Vestel'in Manisa'daki fabrikasında üretecek.

2022'de Çin menşeli Ginlong Technologies grubuna bağlı olan Solis Inverters, ZES ile distribütörlük anlaşması yaptı. Son 2 yıldır Solis'in Türkiye'deki ticari ve endüstriyel güneş enerjisi pazarındaki tek yetkili distribütörü olan ZES, yeni yapılan anlaşma kapsamında daha önce yurt dışından getirilip Türkiye'de distribütörlüğünü üstlendiği inverterleri artık kardeş şirketi Vestel Elektronik'in Manisa'daki fabrikasında üreterek, yerli üretim Solis inverterleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterileriyle buluşturacak.

Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye'nin öncü solar ekipman sağlayıcılarından biri olan ZES Solar sanayi kuruluşları ve ticari işletmelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde aktif bir rol oynuyor. Dünya genelinde en büyük üç inverter markasından biri olan Solis de güvenilirliği ve pazar payı ile tanınıyor.

Yerli üretime geçişle birlikte ZES, Solis inverterlerin maliyetlerini düşürmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yerli üretim şartını karşılaması bakımından da büyük bir avantaj sunan bu üretim ile YEKA projelerinde kullanılabilir yüksek kaliteli inverterler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZES Solar Genel Müdürü Evren Evcit, Türkiye'deki yerli üretimle birlikte ZES'in hem yerel hem de global pazarda rekabet gücünü artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektördeki liderliğimizi sürdürebilmek için yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya devam ediyoruz. ZES olarak bir süredir distribütörlüğünü yürüttüğümüz Solis inverterlerini artık kardeş şirketimiz Vestel ile Manisa'da yerli olarak üretecek olmamız birçok açıdan önemli bir değer yaratacak. Öncelikle yapacağımız üretimi optimum maliyetle gerçekleştirirken yerel ekonomiye katkı sunacağız. Bu üretim enerji bağımsızlığımız açısından da çok anlamlı. Türkiye'de yenilenebilir enerjide; özellikle güneş enerjisindeki potansiyelimizi değerlendirmek, yerli kaynakları kullanarak enerji bağımsızlığımızı güçlendirmek adına önemli bir adım olacak. Hem üretim hem de distribütörlük bacağında böyle bir yatırımın ülkemizin sınırları içerisinde yapılması hem yerel hem de ulusal ekonomiye pozitif girdi sağlayacak. Ürettiğimiz inverterlerin ihracatını da yine ZES olarak biz gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Manisa, Vestel, Dünya, Son Dakika

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