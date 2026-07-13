Zeytin Sektöründe Bereket Beklentisi - Son Dakika
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Zeytin Sektöründe Bereket Beklentisi

Zeytin Sektöründe Bereket Beklentisi
13.07.2026 11:13
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Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, yüksek zeytin rekoltesinin sektöre olumlu yansıyacağını açıkladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytin sektöründe bu yıl beklenen yüksek rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rekoltenin iki yıl önce Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinin de üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Yıldız, sektörün tüm paydaşlarının iş birliği içinde hareket etmesi halinde herhangi bir kriz yaşanmayacağını söyledi. Yeni ortak alımlarına da değinen Yıldız, Marmarabirlik'in kurumsal yapısını güçlendirerek büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Başkan Ali Yıldız, yüksek rekoltenin kriz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, sektör temsilcilerine birlik çağrısında bulundu. Bolluk ve bereketin hem üreticiye hem de tüketiciye yansıyacağını dile getiren Yıldız, Marmarabirlik olarak yeni sezona hazır olduklarını söyledi. Ali Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"2 yıl önceki Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin de üzerine bir rekolte bekleniyor. Biz sektörün bütün aktörleri, üreticilerimiz, devletimiz, bizler ve diğer firmalarla birlikte kol kola olarak bir kaos, işte geliyor, batıyoruz demekten ziyade, Kol kola olarak bu yoğun rekolteyi kaldırabileceğimize inanıyoruz. Kaos ortamı ve manipülasyon yapmaya kimsenin gerek yok. Herkes bir ucundan tutarak bereketini yaşayalım. Tüketicimiz de bereketini yaşasın, üreticimiz de. Biz kriz olarak görmüyoruz, biz Marmarabirlik olarak hazırız. Bütün aktörler kol kola girerse bazı cenahlar tarafından oluşturulmak istenilen olumsuz ortam oluşmayacaktır."

Uzun bir aradan sonra Marmarabirlik'in kooperatifsel yapısını daha da güçlü hale getirmek için yeni ortak alımına başladıklarını belirten Yıldız, "Yoğun bir şekilde üreticilerimiz tarafından yeni ortaklığa talep görüyor. Bu Marmarabirlik'in güvenilir bir çatı olmasından kaynaklı üreticimizin ürünü satma konusunda daha rahat hareket ettiğini gösteriyor. Kurumsal yapımızı ve ortak yapımızı hem güçlendiriyoruz hem de büyüyoruz. Biz büyük bir aileyiz diyoruz. Çünkü bazı cenahlar Yeni ortaklarda eski ortakların mağdur olacağı konusuyla ilgili söylemler bulunuyor. Hiçbir şekilde bu söylemler değil. Biz çatımızı daha da genişleterek devam ediyoruz. Dönem dönem kısa kısa vadelerde oldu ama en son bu şekilde bu kadar büyük yeni ortak alma 20 yılı yakın bir zamanda olmuş" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin Sektöründe Bereket Beklentisi - Son Dakika

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